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AGENDA · Vonnas

Visite mémoire de Vonnas 12 juin 1944 Vonnas

mardi 21 juillet 2026 · Vonnas

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Eglise de Vonnas
Ville
01540 Vonnas
Département
Ain
Tarif

Vonnas

Visite mémoire de Vonnas 12 juin 1944

Eglise de Vonnas Vonnas Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-26

Revivez l’histoire de cette terrible journée dans les rue sde Vonnas, suite à la proclamation de la IVe République.
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Eglise de Vonnas Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20  memoireain44@gmail.com

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English :

Relive the events of that terrible day in the streets of Vonnas, following the proclamation of the Fourth Republic.

L’événement Visite mémoire de Vonnas 12 juin 1944 Vonnas a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle

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