Informations pratiques

Vonnas

Visite mémoire de Vonnas 12 juin 1944

Eglise de Vonnas Vonnas Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-26

Revivez l’histoire de cette terrible journée dans les rue sde Vonnas, suite à la proclamation de la IVe République.

.

Eglise de Vonnas Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 memoireain44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Relive the events of that terrible day in the streets of Vonnas, following the proclamation of the Fourth Republic.

L’événement Visite mémoire de Vonnas 12 juin 1944 Vonnas a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle