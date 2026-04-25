Visite Meukow Cognac 7 rue François Porché Cognac

Cognac

Visite Meukow Cognac

7 rue François Porché 26 rue Pascal Combeau Cognac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

12-18ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-04

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-05-04 2026-09-28 2026-10-01

Du Paradis au Maître de Chai jusqu’au produit final, laissez-vous envahir par l’émotion et la magie…En plein cœur de Cognac la Maison Meukow vous accueille dans son site historique pour une visite guidée autour d’une scénographie moderne et innovante.

.

7 rue François Porché 26 rue Pascal Combeau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 32 10 visite.meukow@cdgcognac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guided Tour Meukow Cognac

From the Paradise to the Cellar Master to the final product, immerse yourself in a world of emotion and magic…

The house, anchored in the heart of Cognac, invites you to discover a modern and innovative scenography during a guided tour.

L’événement Visite Meukow Cognac Cognac a été mis à jour le 2025-12-15 par Destination Cognac