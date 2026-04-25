Visite Meukow Cognac 7 rue François Porché Cognac
Visite Meukow Cognac 7 rue François Porché Cognac lundi 4 mai 2026.
Cognac
Visite Meukow Cognac
7 rue François Porché 26 rue Pascal Combeau Cognac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
12-18ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-04
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-05-04 2026-09-28 2026-10-01
Du Paradis au Maître de Chai jusqu’au produit final, laissez-vous envahir par l’émotion et la magie…En plein cœur de Cognac la Maison Meukow vous accueille dans son site historique pour une visite guidée autour d’une scénographie moderne et innovante.
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7 rue François Porché 26 rue Pascal Combeau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 32 10 visite.meukow@cdgcognac.com
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English : Guided Tour Meukow Cognac
From the Paradise to the Cellar Master to the final product, immerse yourself in a world of emotion and magic…
The house, anchored in the heart of Cognac, invites you to discover a modern and innovative scenography during a guided tour.
L’événement Visite Meukow Cognac Cognac a été mis à jour le 2025-12-15 par Destination Cognac
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