Visite naturaliste des falaises Falaise d’Amont Étretat
samedi 12 septembre 2026 · Étretat
Informations pratiques
Étretat
Visite naturaliste des falaises Falaise d’Amont
Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Balade naturaliste à la découverte de l’histoire des falaises, de l’origine de la craie et du silex, de la formation des arches et aiguilles… Observation des oiseaux des falaises et reconnaissance des plantes du bord de mer. Exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au point de vue sur l’arche et l’aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective exceptionnelle sur la côte d’Albâtre, traversée d’un tunnel dans la falaise jusque sur la plage de galets…
Public à partir de 6 ans Distance parcourue 3 km
Durée 2h
Prévoir jumelles, bonnes chaussures et tenue vestimentaire adaptée à la météo.
Réservation par mail cyriaque@natterra.fr ou par téléphone 06 82 77 87 55 Nombre de places limité (8 max) .
Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 77 87 55 cyriaque@natterra.fr
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English : Visite naturaliste des falaises Falaise d’Amont
L’événement Visite naturaliste des falaises Falaise d’Amont Étretat a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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