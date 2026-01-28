Visite nature Remèdes et plantes du Moyen Age Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Visite nature Remèdes et plantes du Moyen Age
RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube
Tarif : 5 – 5 – 5 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Entre savoirs de guérisseurs, remèdes surprenants et observations de la flore locale, cette balade mêle nature, histoire et anecdotes fascinantes. Vous apprendrez à reconnaître des plantes communes et à comprendre comment elles étaient utilisées autrefois… et parfois encore aujourd’hui. .
RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70
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English :
L’événement Visite nature Remèdes et plantes du Moyen Age Troyes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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