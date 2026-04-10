Aventignan

Visite nocturne

Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Comment expliquer la préservation miraculeuse de vestiges fragiles sur des durées considérables (270 siècles à Gargas, 360 siècles à Chauvet) ? Quelles sont les mesures conservatoires qui permettent aujourd’hui de garantir l’intégrité de l’art des origines ? À la fin du XXème siècle, la surfréquentation touristique met en péril l’art de Gargas et son ouverture au public. Une réhabilitation d’ensemble et un contrôle de la fréquentation ont rétabli, à partir de 2004, les conditions nécessaires de conservation considérées comme satisfaisantes pour les vestiges.

Cette visite nocturne est l’occasion d’aborder toutes ces questions de conservation dans un site fragile au passé multimillénaire.

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Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 81 50 gargas.nestploria@nestploria.fr

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English :

How can we explain the miraculous preservation of fragile remains over considerable periods of time (270 centuries at Gargas, 360 centuries at Chauvet)? What conservation measures are in place today to guarantee the integrity of the original art? At the end of the 20th century, over-visiting by tourists jeopardized the art of Gargas and its openness to the public. Since 2004, a comprehensive restoration program and visitor control measures have restored the necessary conservation conditions for the remains.

This nocturnal visit is an opportunity to address all these conservation issues on a fragile site with a multi-millennial past.

L’événement Visite nocturne Aventignan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65