Aventignan

Visite nocturne

Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Une fois n’est pas coutume, ce sont les animaux qui seront à l’honneur pendant cette soirée. Ils sont gravés ou peints sur les parois, ils ont été mangés par les gravettiens, ils ont vécu ou vivent encore dans la grotte… Partez à la découverte du bestiaire des grottes de Gargas.

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Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 81 50 gargas.nestploria@nestploria.fr

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English :

For once, animals will be in the spotlight. They are engraved or painted on the walls, they were eaten by the Gravettians, they lived or still live in the caves? Discover the bestiary of the Gargas caves.

L’événement Visite nocturne Aventignan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65