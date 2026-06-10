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VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD Route de Castagnols Vialas

VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD Route de Castagnols Vialas

VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD Route de Castagnols Vialas jeudi 6 août 2026.

Lieu : Route de Castagnols

Adresse : Parking de la mine du bocard

Ville : 48220 Vialas

Département : Lozère

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif : Gratuit Adulte

Vialas

VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD

Route de Castagnols Parking de la mine du bocard Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD (chauves-souris et patrimoine) organisée par le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles
Gratuit inscription obligatoire
VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD (chauves-souris et patrimoine) organisée par le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles
Gratuit inscription obligatoire   .

Route de Castagnols Parking de la mine du bocard Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 30 14 56 

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English :

NIGHT VISIT TO THE MINE DU BOCARD (bats and heritage) organized by the Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles
Free registration required

L’événement VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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