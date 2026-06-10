VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD Route de Castagnols Vialas
VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD Route de Castagnols Vialas jeudi 6 août 2026.
Vialas
VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD
Route de Castagnols Parking de la mine du bocard Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD (chauves-souris et patrimoine) organisée par le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles
Gratuit inscription obligatoire
VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD (chauves-souris et patrimoine) organisée par le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles
Gratuit inscription obligatoire .
Route de Castagnols Parking de la mine du bocard Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 30 14 56
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English :
NIGHT VISIT TO THE MINE DU BOCARD (bats and heritage) organized by the Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles
Free registration required
L’événement VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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