VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD Route de Castagnols Vialas jeudi 6 août 2026.

Vialas

VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD

Route de Castagnols Parking de la mine du bocard Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD (chauves-souris et patrimoine) organisée par le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles

Gratuit inscription obligatoire

VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD (chauves-souris et patrimoine) organisée par le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles

Gratuit inscription obligatoire .

Route de Castagnols Parking de la mine du bocard Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 30 14 56

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English :

NIGHT VISIT TO THE MINE DU BOCARD (bats and heritage) organized by the Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles

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L’événement VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère