Visite nocturne de Montbard Place de la gare Montbard
Visite nocturne de Montbard Place de la gare Montbard jeudi 7 mai 2026.
Montbard
Visite nocturne de Montbard
Place de la gare Office de tourisme du Montbardois Montbard Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 21:00:00
fin : 2026-05-07 22:30:00
Date(s) :
2026-05-07
À la nuit tombante, déambulez dans les ruelles de la vieille ville de Montbard.
En franchissant des passages discrets, en découvrant des détails cachés et en écoutant des histoires réelles ou légendaires, vous ne verrez plus Montbard de la même manière.
Visite proposée en collaboration avec le Pays d’Art et d’Histoire. .
Place de la gare Office de tourisme du Montbardois Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 53 81 ot.montbard@gmail.com
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English : Visite nocturne de Montbard
L’événement Visite nocturne de Montbard Montbard a été mis à jour le 2026-04-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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