Visite Nocturne spéciale Halloween Lancieux et ses légendes Square Jean Conan Lancieux

Visite Nocturne spéciale Halloween Lancieux et ses légendes

Square Jean Conan Bureau Information Tourisme Lancieux Côtes-d’Armor

Spéciale Halloween

La Bretagne est réputée pour son folklore local et ses légendes, où la frontière entre le réel et l’imaginaire est mince. La plupart de ces mythes évoquent le surnaturel, des créatures fantastiques ou des figures religieuses. Partez à la découverte de la Côte d’Émeraude au cours d’une balade envoûtante.

Vivez votre visite au cœur des légendes de la Côte d’Émeraude au crépuscule et découvrez Lancieux comme vous ne l’avez jamais vue….

La naissance de la Baie et des îles environnantes, le pouvoir des larmes de Saint-Sieu ou de la fée de Buglais … les légendes lancieutines n’auront plus de secrets pour vous !

Départ Bureau Information Tourisme, square Jean Conan. 22770 Lancieux.

Durée 1 h 30.

Accessibilité visite accessible PMR avec accompagnant.

Tarifs

– tarif plein 9 €

– tarif réduit* (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima sociaux, PSH) 6 €

– moins de 7 ans* gratuit

* Un justificatif vous sera demandé au début de la visite.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Square Jean Conan Bureau Information Tourisme Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne

