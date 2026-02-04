Visite olfactive en famille Les mercredis en famille Musée de Valence Valence

Visite olfactive en famille Les mercredis en famille

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 10:30:00

2026-04-22

Grâce à l’utilisation d’eaux florales adaptées aux plus jeunes, cette visite aborde l’exposition temporaire Hubert Robert & Fragonard. Le sentiment de la nature par le prisme des senteurs.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Using floral waters suitable for younger visitors, this tour approaches the temporary exhibition Hubert Robert & Fragonard. The Sense of Nature through the prism of scents.

