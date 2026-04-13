Visite : Parc de Gerland, Parc de Gerland, Lyon

Visite : Parc de Gerland 6 et 7 juin Parc de Gerland Rhône

Gratuit – 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Venez découvrir cet espace de 20 ha, composé de plusieurs éléments paysagers qui font sa singularité et sa beauté !

Inauguré en juillet 2000, le parc de Gerland, œuvre du grand architecte contemporain Michel Corajoud, est un espace de 20 ha, composé de plusieurs éléments paysagers qui font sa singularité et sa beauté : une galerie botanique (mégaphorbiaie), un jardin chromatique, des bassins aquatiques, une grande pelouse de 5 ha sans oublier des berges du Rhône gérées comme un espace naturel.

(visite pour les adultes + 12 ans)

Parc de Gerland 69 allée Pierre de Coubertin, 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472103030 http://www.lyon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.lyon.fr/inscriptionSimple/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=688 »}] Parc paysager contemporain public de 20 hectares, conçu par Michel Corajoud en 2000 à l’emplacement d’une ancienne friche industrielle. Prairies, mégaphorbiaie plantée de 300 espèces de végétaux issus de milieu humble, jardins thématiques. Ouvert toute l’année. Metro arrêt stade de gerland Tram arret Debourg

Venez découvrir cet espace de 20 ha, composé de plusieurs éléments paysagers qui font sa singularité et sa beauté !

©Bertrand Perret