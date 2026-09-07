Visite Parc Thermal Royat-Chamalières, Parc Thermal Royat-Chamalières, Royat

Informations pratiques

Visite Parc Thermal Royat-Chamalières 15 et 16 octobre Parc Thermal Royat-Chamalières Puy-de-Dôme

Limité à 28 personnes – Sur Inscription à l’adresse mail du CAUE : contact@caue63.com Merci de renseigner le niveau de la classe et les coordonnées de l’enseignant référent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

Le sentier des curistes initié par le CAUE du Puy-de-Dôme permet au jeune public de découvrir, redécouvrir et se réapproprier le cadre bâti exceptionnel de la cité thermale de Royat-Chamalières. Le sentier des curistes, véritable balade à remonter le temps est une invitation, l’occasion faite à l’usager de se réapproprier l’espace urbain et les éléments qui jalonnaient la journée des curistes.

Le patrimoine thermal que l’on observe fait souvent écho à un passé prestigieux, alors que de nombreux témoignages, des petits éléments du quotidien, disparaissent. Ce parcours offre un condensé d’architecture du 19eme pour en faire émerger une lecture adaptée au jeune public. C’est également le moyen d’inventorier les éléments qui font sens avec le lieu, le parcours de l’eau, l’arborescence du végétal avec parc thermal et jardins, le rôle fédérateur des espaces publics, l’architecture « prodigieuse » et celle plus « ordinaire », qui fondent et structurent la Cité Thermale de Royat-Chamalières.

Parc Thermal Royat-Chamalières 10a Av. Auguste Rouzaud, 63130 Royat Royat 63130 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 42 21 20 http://www.caue63.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 42 21 20 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@caue63.com »}]

Le sentier des curistes initié par le CAUE du Puy-de-Dôme permet au jeune public de découvrir, redécouvrir et se réapproprier le cadre bâti exceptionnel de la cité thermale de Royat-Chamalières. Le à…

©caue63