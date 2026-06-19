Visite parents enfants de l’exposition « Place aux marchés ! », Archives municipales, Dax

Informations pratiques

Visite parents enfants de l’exposition « Place aux marchés ! » Samedi 19 septembre, 11h00 Archives municipales Landes

Effectif limité. Réservé aux familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Découvrez, en famille, l’histoire des marchés dacquois, qu’ils soient de plein air ou couverts, véritables témoins de la vie économique et sociale de la ville au fil des siècles.

À travers une sélection de plans anciens, photographies, cartes postales et témoignages écrits, cette visite invite petits et grands à comprendre comment les marchés ont façonné les espaces urbains et animé les quartiers de Dax. Une découverte ludique spécialement conçue pour les enfants accompagnés de leurs parents.

Archives municipales Rue Saint Pierre, 40100 Dax, France Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558563156 https://www.dax.fr/la-mairie/les-archives-municipales [{« type »: « email », « value »: « archives@dax.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0558568674 »}]

Les marchés dacquois, de plein air ou couverts, sont des témoins essentiels de la vie économique et sociale de la ville au fil des siècles.

© Ville de Dax