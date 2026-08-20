Visite patrimoine sidérurgique du site ArcelorMittal Dunkerque, Bureaux Direction ArcelorMittal Dunkerque, Grande-Synthe

Informations pratiques

Visite patrimoine sidérurgique du site ArcelorMittal Dunkerque Samedi 19 septembre, 09h00 Bureaux Direction ArcelorMittal Dunkerque Nord

Gratuit, dès 12 ans, sur inscription, nombre de places limité. Un mail de confirmation avec les informations pratiques vous sera envoyé quelques jours avant la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Boucle de visite découverte sur notre site de Dunkerque, retraçant le parcours de fabrication de l’acier.

Du minerai qui arrive par bateau à l’acier présent partout autour de nous…

Venez découvrir comment est fabriqué à Dunkerque depuis près de 65 ans ce matériau recyclable à l’infini !

Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération dans le patrimoine dunkerquois.

Un site en constante évolution, qui innove tout en conservant son savoir-faire historique. Vous découvrirez les lignes de production ainsi que des outils historiques emblématiques !

→ Un site ArcelorMittal ancré sur le territoire vous ouvre ses portes !

S’inscrire : [https://urls.fr/JmOsE](https://urls.fr/JmOsE)_

Renseignements : dk.lpcomm@arcelormittal.com

Bureaux Direction ArcelorMittal Dunkerque rue du Comte Jean – 59381 GRANDE-SYNTHE Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France https://france.arcelormittal.com/ [{« link »: « https://urls.fr/JmOsE »}, {« link »: « mailto:dk.lpcomm@arcelormittal.com »}, {« link »: « https://urls.fr/JmOsE%5C%5D(https://urls.fr/JmOsE) »}] Site sidérurgique en activité depuis 1962, spécialisé dans les aciers plats haute qualité

2 Hauts-Fourneaux – 1 Aciérie – 1 Laminoir à chaud

3200 salariés Parking visiteur à l’entrée

Bus de ville à proximité

Boucle de visite découverte sur notre site de Dunkerque, retraçant le parcours de fabrication de l’acier.

©ArcelorMittal France