Visite patrimoniale de Châteauvallon #JEP2026 Châteauvallon, scène nationale d’Ollioules Ollioules
samedi 19 septembre 2026 · Châteauvallon, scène nationale d'Ollioules · Ollioules
Informations pratiques
Ollioules
Visite patrimoniale de Châteauvallon #JEP2026
Châteauvallon, scène nationale d’Ollioules 795 chemin de Châteauvallon Ollioules Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir l’histoire du site de Châteauvallon, son évolution, les éléments architecturaux remarquables et son rôle culturel dans la région grâce à cette visite organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
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Châteauvallon, scène nationale d’Ollioules 795 chemin de Châteauvallon Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 80 08 40 40 reservation@theatreliberte.fr
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English : Heritage Tour of Châteauvallon #JEP2026
Come and discover the history of the Châteauvallon site, its evolution, its remarkable architectural features and its cultural role in the region, thanks to this visit organized as part of the European Heritage Days.
L’événement Visite patrimoniale de Châteauvallon #JEP2026 Ollioules a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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