Visite patrimoniale du Carré Sainte-Anne, Carré Sainte Anne, Montpellier

Informations pratiques

Visite patrimoniale du Carré Sainte-Anne 19 et 20 septembre Carré Sainte Anne Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de l’un des lieux emblématiques de Montpellier : le Carré Sainte-Anne.

Au cours d’une visite ludique et interactive, les enfants découvriront l’histoire de cet édifice construit dans l’ancien bourg Saint-Firmin, l’un des noyaux à l’origine de la ville de Montpellier. Ils seront initiés à son architecture néogothique, à son histoire et à sa fonction actuelle de lieu dédié à l’art contemporain.

Cette petite leçon d’architecture sera l’occasion d’un véritable voyage dans le temps.

Carré Sainte Anne 2 Rue Philippy, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie 04 67 60 82 11 https://www.montpellier.fr/vie-quotidienne/vivre-ici/se-cultiver/expositions-et-musees/carre-sainte-anne Le Carré Sainte-Anne véritable repère urbain de Montpellier est une église de style néogothique devenue un lieu d’exposition d’art contemporain depuis 1991. Tram L1 arrêt Comédie, Tram L 3 arrêt Observatoire, Tram L4 arrêt Arc de Triomphe.

A l’occasion des JEP, nous vous proposons de découvrir l’un des lieux emblématiques de la ville de Montpellier : le Carré Sainte-Anne.

©Laetitia Cornée