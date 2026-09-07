Visite patrimoniale du parcours [ Dé~rives ], Maison éclusière de Vineuil, Monthou-sur-Cher

Informations pratiques

Visite patrimoniale du parcours [ Dé~rives ] Samedi 19 septembre, 14h30 Maison éclusière de Vineuil Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Imaginé par le duo artistique Zamzamrec, le parcours sonore [Dé~rives] s’inscrit dans le paysage aux abords du site éclusier de Vineuil sous la forme de cinq mâts : dressés comme des repères visuels et musicaux, ils invitent à une déambulation sensible d’une rive à l’autre du Cher. Cette visite propose de tisser des liens entre la démarche artistique du parcours et le patrimoine architectural et paysager à proximité immédiate.

Maison éclusière de Vineuil 349 Vineuil, 41400 Monthou-sur-Cher Monthou-sur-Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Maison éclusière de Vineuil

Imaginé par le duo artistique Zamzamrec, le parcours sonore [ Dé~rives ] s’inscrit dans le paysage aux abords du site éclusier de Vineuil sous la forme de cinq mâts.

©PVCR