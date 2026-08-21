Visite pédagogique de la miellerie, Le Manoir des Abeilles Parc d’activité du mont Saint-Michel, Pontorson

mercredi 7 octobre 2026 · Le Manoir des Abeilles Parc d'activité du mont Saint-Michel · Pontorson

Informations pratiques

Visite pédagogique de la miellerie Mercredi 7 octobre, 15h00 Le Manoir des Abeilles Parc d’activité du mont Saint-Michel Manche

Conditions de participation

Visite sur inscription.

Groupe limité à 20 participants.

Tarif

3 € par personne.

Le règlement s’effectue sur place le jour de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00

À l’occasion de l’Api’week, poussez les portes de notre miellerie et partez à la découverte du monde passionnant des abeilles.

Accompagné de notre apiculteur Mickaël, vous découvrirez le fonctionnement d’une colonie, le rôle essentiel des abeilles dans la pollinisation, les différentes étapes de la récolte du miel ainsi que le travail quotidien de l’apiculteur.

Cette visite sera également l’occasion d’en apprendre davantage sur nos engagements en faveur d’une apiculture durable et de la préservation des pollinisateurs.

Une animation conviviale et pédagogique, accessible à tous les curieux, petits et grands, pour mieux comprendre ces insectes indispensables à notre environnement.

Le Manoir des Abeilles Parc d’activité du mont Saint-Michel 50170 Pontorson Pontorson 50170 Pontorson Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « marketing@manoir-des-abeilles.com »}]

Venez découvrir l’univers fascinant des abeilles lors d’une visite pédagogique animée par notre apiculteur Mickaël.