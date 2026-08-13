Informations pratiques

Pontorson

Cours de Rock Boogies

Place de L Hôtel de ville Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-16 19:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-16

Le club de la gaieté de Boucey, section Dansepassions50 vous invite à des cours de Rock Boogies pour débutant. Rejoignez-les pour deux sessions d’initiation.

Les mercredis 16 et 23 septembre 2026 à 19 h. Salle des fêtes, place de l’Hôtel-de-Ville.

Cours d’essai gratuits ! .

Place de L Hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 48 12 13 64 danielrobert.mairie@gmail.com

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English : Cours de Rock Boogies

L’événement Cours de Rock Boogies Pontorson a été mis à jour le 2026-08-13 par OT MSM Normandie BIT Pontorson