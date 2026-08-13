Cours de Rock Boogies Pontorson
mercredi 16 septembre 2026 · Pontorson
Informations pratiques
Pontorson
Cours de Rock Boogies
Place de L Hôtel de ville Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-16 19:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-16
Le club de la gaieté de Boucey, section Dansepassions50 vous invite à des cours de Rock Boogies pour débutant. Rejoignez-les pour deux sessions d’initiation.
Les mercredis 16 et 23 septembre 2026 à 19 h. Salle des fêtes, place de l’Hôtel-de-Ville.
Cours d’essai gratuits ! .
Place de L Hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 48 12 13 64 danielrobert.mairie@gmail.com
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English : Cours de Rock Boogies
L’événement Cours de Rock Boogies Pontorson a été mis à jour le 2026-08-13 par OT MSM Normandie BIT Pontorson
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