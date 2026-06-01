Visite-rando au parc de la Campane, Parc de la Campane, Narbonne

Visite-rando au parc de la Campane Samedi 6 juin, 10h00 Parc de la Campane Aude

Gratuit, sans réservation. Rendez-vous devant la bergerie du parc de la Campane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Comme chaque année, la Ville de Narbonne labellisée Ville d’art et d’histoire, propose des visites-découvertes lors de la manifestation nationale « Les Rendez-vous aux Jardins ».

Samedi 6 juin 2026, à 10h

Visite-rando au parc de la Campane

Balade botanique de 2h environ et de niveau facile (boucle de 7 km et dénivelé n’excédant pas 200 m). Prévoir des chaussures de marche.

De la bergerie du parc au tombeau de Gentille Cohen, cantinière de Napoléon, balade nature et historique à travers la garrigue et les plantations de pins d’Alep et de pins parasol. Ce parcours nous permettra de découvrir les espèces emblématiques de la nature méditerranéenne, leur histoire, leur usage à travers les siècles ainsi que le petit monument que constitue la tombe du personnage de Gentille Cohen.

Gratuit, sans réservation. Rendez-vous devant la bergerie du parc de la Campane

Parc de la Campane La Campane, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 04 68 90 30 90 https://www.narbonne.fr/parc-campane Aux portes de Narbonne, ce lieu est un véritable espace de détente, de découverte et de loisirs, au cœur d’un environnement aux reliefs variés, bercé par les senteurs et les couleurs méridionales. Entre nature préservée et paysages méditerranéens, il invite petits et grands à profiter d’un cadre propice à la promenade, à l’observation et à la convivialité.

Le site accueille également des enfants dans le cadre de classes vertes, offrant un espace privilégié de sensibilisation à la nature et à l’environnement.

Comme chaque année, la Ville de Narbonne labellisée Ville d’art et d’histoire, propose des visites-découvertes lors de la manifestation nationale « Les Rendez-vous aux Jardins ».

©Bernard DELMAS