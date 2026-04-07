Visite Saint-Calais, petite cité administrative Saint-Calais
Visite Saint-Calais, petite cité administrative Saint-Calais dimanche 11 octobre 2026.
Saint-Calais
Visite Saint-Calais, petite cité administrative
Cour du Centre culturel Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Sous préfecture jusqu’en 1926, la ville de Saint-Calais s’est affirmée après la Révolution comme l’une des villes majeures de la couronne sarthoise . Cette visite vous invite à découvrir ses aménagements urbains du XIXᵉ siècle et quelques-uns de ses équipements publics emblématiques, qui ont profondément marqué le visage de la ville et contribuent à son caractère patrimonial.
La visite s’achèvera par la présentation de l’exposition Ô mon bourg autour du traditionnel chausson aux pommes.
– Renseignements et réservation auprès du Perche Sarthois
– Rendez-vous dans la cour du Centre de Ressources (cour de l’Hôtel de Ville)
– Gratuit, en partenariat avec la commune dans le cadre des Dimanches de Caractère .
Cour du Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr
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L’événement Visite Saint-Calais, petite cité administrative Saint-Calais a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois
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