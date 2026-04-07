Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite  Saint-Calais, petite cité administrative  Saint-Calais

Visite  Saint-Calais, petite cité administrative  Saint-Calais dimanche 11 octobre 2026.

Adresse : Cour du Centre culturel

Ville : 72120 Saint-Calais

Département : Sarthe

Début : dimanche 11 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Calais

Visite  Saint-Calais, petite cité administrative 

Cour du Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Sous préfecture jusqu’en 1926, la ville de Saint-Calais s’est affirmée après la Révolution comme l’une des villes majeures de la  couronne sarthoise  . Cette visite vous invite à découvrir ses aménagements urbains du XIXᵉ siècle et quelques-uns de ses équipements publics emblématiques, qui ont profondément marqué le visage de la ville et contribuent à son caractère patrimonial.

La visite s’achèvera par la présentation de l’exposition Ô mon bourg  autour du traditionnel chausson aux pommes.

– Renseignements et réservation auprès du Perche Sarthois
– Rendez-vous dans la cour du Centre de Ressources (cour de l’Hôtel de Ville)
– Gratuit, en partenariat avec la commune dans le cadre des Dimanches de Caractère   .

Cour du Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77  perche-sarthois@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite  Saint-Calais, petite cité administrative  Saint-Calais a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois

À voir aussi à Saint-Calais (Sarthe)