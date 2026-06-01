Visite sensorielle du jardin, Ferme pédagogique de La Croix-Rousse, Lyon

Visite sensorielle du jardin Vendredi 5 juin, 09h30 Ferme pédagogique de La Croix-Rousse Métropole de Lyon

accès limité à un groupe de 30 personnes au maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Nous vous proposons une découverte de notre site sous forme d’ateliers qui sollicitent tous les sens.

Ferme pédagogique de La Croix-Rousse 51 Rue Philippe de Lassalle, 69004 Lyon Lyon 69004 La Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33(0)749204369 http://fermecroixrousse.fr La Ferme de La Croix-Rousse incarne un modèle d’éducation environnementale et de développement durable. Elle offre un espace d’apprentissage vivant où se croisent l’éducation scolaire, les activités périscolaires et extra-scolaires, les jardins partagés et la sensibilisation à une alimentation responsable. À proximité Bus C18 Arrêt Flammarion

À 10mn à pieds Métro ligne C direction Cuire Arrêt Hénon

Stationnements payants rue Philippe De Lasalle

Nous vous proposons une découverte de notre site sous forme d’ateliers qui sollicitent tous les sens.

©christinegoix