Visite sonore Les voix de la Vallée Centre du Patrimoine Arménien Valence

Visite sonore Les voix de la Vallée

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 15:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Visite sensorielle en famille avec médiateur sons de la forêt, chants d’oiseaux et vie des Palawan plongent petits et grands dans la vallée des Tau’t Batu pour ressentir la nature et voir autrement.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

A sensory tour for the whole family with a mediator: forest sounds, bird songs and the life of the Palawan people immerse young and old alike in the Tau?t Batu valley to experience nature and see things differently.

