Visite surprise !, Parking de la Voie verte à Chançay, Chançay

Informations pratiques

Visite surprise ! Dimanche 20 septembre, 15h00, 17h00 Parking de la Voie verte à Chançay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Le Pays d’art et d’histoire a le plaisir de vous convier à la visite inédite d’un site surprise….

RDV sur le parking de la Voie verte, entre La Petite Épicerie et le pont menant au bourg (accès par la D78).

Véhicule personnel indispensable pour rejoindre ensuite le site surprise…

Nombre de places limité : inscription préalable obligatoire !

Parking de la Voie verte à Chançay 3 Rue des Anciens d’Afn, 37210 Chançay Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}]

Vous pensez connaître déjà tous les trésors du patrimoine du Pays Loire Touraine ?

Visite surprise © PAH Loire Touraine