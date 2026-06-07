Visite technique de l’Espace la Savoureuse et escape game au Théâtre du Pilier, Espace La Savoureuse, Giromagny

Informations pratiques

Visite technique de l’Espace la Savoureuse et escape game au Théâtre du Pilier Dimanche 20 septembre, 10h00 Espace La Savoureuse Territoire de Belfort

15 places maximum | À partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le Centre Socioculturel la Haute Savoureuse, la médiathèque de Giromagny et le Théâtre du Pilier vous proposent de découvrir en profondeur les 2 800 m² de l’Espace la Savoureuse.

À 10h et 11h, Jacques Colin, ancien élu en charge des travaux du bâtiment, vous présentera les spécificités du complexe avec une visite commentée d’1h.

À 11h, le Théâtre du Pilier vous proposera un escape game afin de découvrir le théâtre avec ses différents lieux et son vocabulaire.

Il est possible de combiner la visite de l’espace à 10h avec l’escape game à 11h.

Espace La Savoureuse 7 Rue des Casernes, 90200 Giromagny, France Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384290357 https://www.ccvosgesdusud.fr/culture/mediatheques.htm [{« type »: « phone », « value »: « 0384283942 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@theatredupilier.com »}]

Le Centre Socioculturel la Haute Savoureuse, la médiathèque de Giromagny et le Théâtre du Pilier vous proposent de découvrir en profondeur les 2 800 m² de l’Espace la Savoureuse.

© Théâtre du Pilier