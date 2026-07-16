Visite théâtralisée à Thiron-Gardais, Abbaye de Thiron-Gardais, Thiron-Gardais

Informations pratiques

Visite théâtralisée à Thiron-Gardais Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Abbaye de Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le service Valorisation du Patrimoine du Conseil départemental vous propose, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, de venir découvrir la commune de Thirons-Gardais et son ancienne abbatiale au cours d’une visite théâtralisée à deux voix ! Laissez-vous guider dans les couloirs du temps à la recherche de l’histoire de ce lieu emblématique du Perche eurélien.

Abbaye de Thiron-Gardais 18 rue de l’Abbaye 28480 Thiron-Gardais Thiron-Gardais 28480 Saint-Denis-d’Authou Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 49 49 49 https://www.ledomainedelabbaye.net/ Le domaine de l’Abbaye de Thiron-Gardais regroupe les vestiges de l’abbaye construite par Bernard de Ponthieu, fondateur de l’ordre de Tiron au XIIe siècle. Le mobilier provient de l’ancienne église paroissiale de Gardais, sauf les stalles des moines (classées au titre des monuments historiques) et les stalles des élèves du collège qui forment le nouveau chœur.

Autour du vivier des moines, s’organisent dix jardins d’inspiration médiévale, dans un parc de 4 hectares. Aménagés en 2000, d’inspiration médiévale, les jardins présentent différents espaces : jardin potager, aromates, jardins de terre et de bruyères, tilleul remarquable planté en 1792, vivier des moines, terrasses fruitières, jardins des couleurs…

La grange aux dîmes, restaurée en 2006, est l’entrée des jardins de l’abbaye, le syndicat d’initiative du Perche Thironnais et un lieu d’exposition.

A la découverte de Thiron-Gardais

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