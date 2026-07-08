Visite théâtralisée au château Rue du Four Mâlain
samedi 11 juillet 2026 · Rue du Four · Mâlain
Informations pratiques
Mâlain
Visite théâtralisée au château
Rue du Four Château Mâlain Côte-d’Or
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 15:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez (re)découvrir le Château de Mâlain lors d’une visite théâtralisée, accompagnée par deux guides-comédiens costumés.
Eté 1421.
Depuis la mort du seigneur Pierre de Montagu deux ans auparavant, le château de Mâlain se trouve sans maître, et ses deux nièces, Jeanne et Catherine, se disputent l’héritage de cette forteresse.
Malgré le trouble et comme chaque année, le château, situé aux portes de Dijon, capitale de l’Etat bourguignon qui rivalise avec les plus grands d’Europe, ouvre ses portes à l’occasion de sa journée herse levée.
Une visite à la rencontre des habitants du domaine qui s’annonce riche en rebondissements…
Création Compagnie Désor!entée
Jeu Martin Guillemot et Eve Meslin
Rendez-vous à l’entrée du château.
Attention les places sont limitées et la réservation vivement conseillée.
Tarif 8€/adulte.
Gratuit pour les moins de 18 ans. .
Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr
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English : Visite théâtralisée au château
L’événement Visite théâtralisée au château Mâlain a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Ouche et Montagne
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