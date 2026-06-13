Visite théâtralisée aux chandelles On s’agite au château ! Cléré-les-Pins samedi 18 juillet 2026.

Cléré-les-Pins

Visite théâtralisée aux chandelles On s’agite au château !

Château de Champchevrier Cléré-les-Pins Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14

Profitez en famille de la magie des soirées d’été à Champchevrier à l’occasion des visites théâtralisées aux chandelles!

Profitez en famille de la magie des soirées d’été à Champchevrier à l’occasion des visites théâtralisées aux chandelles !

Le scénario le temps d’une nuit,

les fantômes du château se donnent rendez-vous à Champchevrier. Leur mission aider les visiteurs à retrouver le trésor qui sauvera le château. Une infirmière de la guerre de 14, une mariée XVIIIe, un domestique de la Renaissance, un soldat de la guerre de 30 ans. Chacun de ces revenants apportera des bribes d’indices au fil des pièces.

Les spectateurs petits et grands sont amenés à participer à cet enigme qui les fait voyager dans le temps et en parallèle découvrirle château de Champchevrier. Humour et enchantement garantis.

Possibilité de pique niquer en famille dans le parc du château dès 19h30. .

Château de Champchevrier Cléré-les-Pins 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 24 93 93 champchevrier@yahoo.fr

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English :

Enjoy the magic of Champchevrier’s summer evenings with your family during the theatrical candlelight tours!

L’événement Visite théâtralisée aux chandelles On s’agite au château ! Cléré-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE