Visite théâtralisée du jardin de Sainte-Marie-des-Anges, Jardin du Couvent Sainte-Marie des Anges, Hyères
Visite théâtralisée du jardin de Sainte-Marie-des-Anges, Jardin du Couvent Sainte-Marie des Anges, Hyères vendredi 5 juin 2026.
Visite théâtralisée du jardin de Sainte-Marie-des-Anges Vendredi 5 juin, 17h00 Jardin du Couvent Sainte-Marie des Anges Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:15:00+02:00
Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:15:00+02:00
Cet ancien couvent construit en 1930 est aujourd’hui la résidence Ensoleillado du groupe Umane. La guide du service Patrimoine et les résidents vous font découvrir ce site exceptionnel.
Jardin du Couvent Sainte-Marie des Anges 5 Rue Victor Hugo, 83400 HYERES Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}]
Cet ancien couvent construit en 1930 est aujourd’hui la résidence Ensoleillado du groupe Umane. La guide du service Patrimoine et les résidents vous font découvrir ce site exceptionnel.
© Ville d’Hyères
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