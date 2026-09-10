Visite théâtralisée, Moulin de La Brée, La Brée-les-Bains

Informations pratiques

Visite théâtralisée 19 et 20 septembre Moulin de La Brée Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite théâtralisée du Moulin de La Brée

L’équipe du Moulin de La Brée incarne différents propriétaires du moulin et vous invite à retracer une partie de son histoire, du XIXe siècle à nos jours.

Samedi à 17h30.

Dimanche à 16h30

Durée : de 45 min à 1h.

Gratuit.

Moulin de La Brée Route du Moulin, 17840 La Brée-les-Bains La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 17 25 05 49 https://moulin-de-la-bree.fr/ https://www.facebook.com/MoulindeLaBree L’île d’Oléron, autrefois surnommée « l’île aux cent moulins » en raison de ses nombreux édifices jalonnant son paysage, n’en compte aujourd’hui plus qu’une trentaine encore observable.

Datant du 17e siècle, le Moulin de La Brée est l’un des derniers moulins de l’île d’Oléron à avoir conservé une bonne partie de son mécanisme d’origine. Si sa date de construction n’est pas connue, on l’atteste pour la première fois sur la carte de Guerrier de 1686.

Arpentez ce nouveau musée oléronais à la découverte des traditions céréalières d’Oléron et des moulins rythmant le paysage insulaire. Découvrez l’histoire de ce moulin à vent producteur de farine à travers un musée interactif dédié.

Le moulin restauré est destiné à la production de farine. Il se visite uniquement sur réservation préalable. Parking au devant de la déchèterie (rue de la baudette)

Stationnement vélos + place PMR devant l’accueil

Visite théâtralisée : l’équipe du Moulin de La Brée incarne différents propriétaires du moulin pour retracer une partie de son histoire du 19e siècle à nos jours.

©CDCIO