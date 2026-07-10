Informations pratiques

Port-Vendres

VISITE THEATRALISEE SUR LE SITE DE PAULILLES

D914 Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : 3 – 3 – 3

Tarif Pass / Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-21 2026-07-24 2026-08-07

Visite théâtralisée proposées: Sur les pas de Jeanne, ouvrière à Paulilles , sur réservation obligatoire par téléphone.

Plongez dans les années 1950 et glissez vous dans la peau des ouvrier.e.s de la dynamiterie.

Dates fixes de mai à octobre Duré…

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D914 Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 23 40

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English :

Theatrical tours offered: In the Footsteps of Jeanne, a Worker in Paulilles ; reservations required by phone.

Step back into the 1950s and put yourself in the shoes of the dynamite factory workers.

Fixed dates from May to October. Duration…

L’événement VISITE THEATRALISEE SUR LE SITE DE PAULILLES Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE