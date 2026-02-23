VISITE THEATRE DE MAYENNE devant le théâtre de Mayenne Mayenne

VISITE THEATRE DE MAYENNE

devant le théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 15:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Les visites thématiques du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne, conduites par un guide-conférencier, invitent à découvrir un monument ou une facette d’une commune du territoire.

Après plusieurs mois de travaux de restauration, le théâtre de Mayenne rouvre ses portes au public pour une visite inédite. Construit à la fin du XIXe siècle, ce théâtre à l’italienne est l’un des rares encore conservés en Mayenne. Cette visite vous propose de (re)découvrir l’histoire du monument et de passer de l’autre côté du décor afin d’explorer les coulisses, la scène et les espaces habituellement réservés aux artistes. .

devant le théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne?s themed tours, led by a guide-lecturer, invite you to discover a monument or a facet of a local community.

L’événement VISITE THEATRE DE MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Mayenne Co