Visite thématique L’abbaye de Graville dans la tourmente Abbaye de Graville Le Havre
Visite thématique L’abbaye de Graville dans la tourmente Abbaye de Graville Le Havre samedi 12 septembre 2026.
Visite thématique L’abbaye de Graville dans la tourmente
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13 2026-09-26 2026-09-27
Destructions, incendies, bombardements, l’abbaye de Graville est la grande rescapée d’une histoire mouvementée. Détruite partiellement mais jamais tombée, elle vous accueille aujourd’hui pour vous faire profiter d’une visite retraçant 1000 ans de conflits.
Durée 45 min
À partir de 8 ans
Réservation obligatoire .
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00
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English : Visite thématique L’abbaye de Graville dans la tourmente
L’événement Visite thématique L’abbaye de Graville dans la tourmente Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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