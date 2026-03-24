Visite thématique L’abbaye de Graville dans la tourmente Abbaye de Graville Le Havre

Visite thématique L’abbaye de Graville dans la tourmente

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13 2026-09-26 2026-09-27

Destructions, incendies, bombardements, l’abbaye de Graville est la grande rescapée d’une histoire mouvementée. Détruite partiellement mais jamais tombée, elle vous accueille aujourd’hui pour vous faire profiter d’une visite retraçant 1000 ans de conflits.

Durée 45 min

À partir de 8 ans

Réservation obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite thématique L’abbaye de Graville dans la tourmente

L’événement Visite thématique L’abbaye de Graville dans la tourmente Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie