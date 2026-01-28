Visite thématique Le premier printemps Les Jardins Suspendus Le Havre
Visite thématique Le premier printemps
Les Jardins Suspendus 29 Rue Albert Copieux Le Havre Seine-Maritime
À la sortie de l’hiver, les fleurs des bulbes et des arbustes commencent à colorer le jardin, tandis que bourgeons et pousses vert tendre pointent le bout de leur nez. C’est ce que les paysagistes appellent le premier printemps . Cette visite vous permettra de glaner des idées de végétaux et quelques concepts théoriques pour aménager votre jardin et en profiter dès le 1er jour du printemps !
Rendez-vous à l’entrée des serres
Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite. .
Les Jardins Suspendus 29 Rue Albert Copieux Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr
