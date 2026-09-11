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Visite thématique Les maquettes remarquables Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen Rouen

samedi 12 septembre 2026 · Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen · Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen
Adresse
13 Quai Emile Duchemin
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif

Rouen

Visite thématique Les maquettes remarquables

Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen 13 Quai Emile Duchemin Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Savez-vous que le Musée Maritime, Fluvial et Portuaire de Rouen abrite de véritables trésors ? Fruits d’heures de travail de maquettistes passionnés, les maquettes du musée sont de véritables œuvres d’art, qui restituent en modèle réduit la grandeur et les détails des navires. Venez découvrir ces reproductions fidèles, qui témoignent à la fois du savoir-faire des maquettistes et de l’histoire maritime, fluviale et portuaire.   .

Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen 13 Quai Emile Duchemin Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 10 15 51 

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English : Visite thématique Les maquettes remarquables

L’événement Visite thématique Les maquettes remarquables Rouen a été mis à jour le 2026-08-31 par Seine-Maritime Attractivité

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