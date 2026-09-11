Visite thématique Les maquettes remarquables Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen Rouen
samedi 12 septembre 2026 · Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Visite thématique Les maquettes remarquables
Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen 13 Quai Emile Duchemin Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Savez-vous que le Musée Maritime, Fluvial et Portuaire de Rouen abrite de véritables trésors ? Fruits d’heures de travail de maquettistes passionnés, les maquettes du musée sont de véritables œuvres d’art, qui restituent en modèle réduit la grandeur et les détails des navires. Venez découvrir ces reproductions fidèles, qui témoignent à la fois du savoir-faire des maquettistes et de l’histoire maritime, fluviale et portuaire. .
Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen 13 Quai Emile Duchemin Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 10 15 51
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English : Visite thématique Les maquettes remarquables
L’événement Visite thématique Les maquettes remarquables Rouen a été mis à jour le 2026-08-31 par Seine-Maritime Attractivité
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