A la table des impressionnistes Rouen
A la table des impressionnistes Rouen samedi 6 juin 2026.
Rouen
A la table des impressionnistes
25 Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-09-05 14:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-08-01 2026-09-05
Accompagné d’un guide, arpentez les rues et monuments emblématiques de Rouen qui ont influencé les maîtres de l’impressionnisme. Puis savourez un déjeuner dans la plus vieille auberge de France dont le menu est inspiré des carnets de cuisine de Claude Monet .
Points clés
Un combiné unique: visite et déjeuner impressionniste
Exclusivité Rouen Tourisme
Restaurant emblématique La Couronne
10h30 Visite guidée de Rouen sur les traces des impressionnistes
À la fin du XIXe siècle, la ville de Rouen a offert à Claude Monet, Paul Gauguin, Camille Pissarro de nombreuses sources d’inspiration de motifs. Laissez-vous envahir par le charme des jeux de nuages du ciel rouennais, des reflets de l’eau sur la Seine et des variations de lumière sur la façade de la Cathédrale Notre-Dame.
12h30 Rendez-vous dans la plus vieille auberge de France La Couronne .
Déguster un menu impressionniste inspiré des recettes des carnets de cuisine de Claude Monet, fin gourmet. Fondée en 1345, La Couronne est un établissement emblématique qui s’est inscrit dans l’histoire de la cuisine française. Lieu de rencontre des personnalités à travers les siècles.
Apéritif Kir normand et ses feuilletés
***
Entrée au choix
Gaufre de saumon, mousse de citron
Carpaccio de tomate d’antan, aumônière à la ricotta ail et fines herbes
***
Plat principal au choix
Volaille jaune snackée, mousseline de petits pois, sauce suprême
Dos de lieu en croûte d’amande, crème de patate douce au beurre
***
Dessert au choix
Millefeuille aux fruits rouges
Tarte citron meringuée
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Café et mignardises
1 verre de vin (rosé, rouge ou blanc), eau plate en carafe .
25 Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
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English : A la table des impressionnistes
L’événement A la table des impressionnistes Rouen a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Rouen tourisme
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