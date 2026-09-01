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AGENDA · Plouguerneau

Visite thématique l’île Vierge en breton Plouguerneau

jeudi 17 septembre 2026 · Plouguerneau

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
10:15:00
Adresse
Lieu-dit Kastell Ac'h
Ville
29880 Plouguerneau
Département
Finistère
Tarif

Plouguerneau

Visite thématique l’île Vierge en breton

Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:15:00
fin : 2026-09-17 11:45:00

Date(s) :
2026-09-17

Deomp da bourmen war Enez-Werc‘h (1 eurvezh-pad).
Komzet ‘vo diwar-benn istor an enez, an tourioù-tan ha buhez an diwallerien gwechall. Deuit da zizoleiñ glad ar vro.
Un nebeut titouroù
An emgav a zo e Kastell Ac’h evit tapout ar vag 15 munutenn a-raok mont kuit.
Ne c’heller ket mont e-barzh an tour-tan
Padout a ra 30 munutenn ar weladenn + 30 munutenn frank war an enez + distro war an douar bras.
Azaleg 7 vloaz
Etre 4 ha 9 zen

Balade à l’Ile Vierge (1 heure)
Nous parlerons de l’histoire de l’île, des phares et de la vie des gardiens autrefois. Venez découvrir le patrimoine du pays
Informations pratiques
RDV au Kastell Ac’h pour prendre le bateau 15 minutes avant de partir
La visite ne comprend pas l’entrée et la montée d’un phare
Durée 30 minutes la visite + 30 minutes libre sur l’île + retour sur le continent
A partir de 7 ans
Entre 4 et 9 personnes   .

Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93 

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English :

L’événement Visite thématique l’île Vierge en breton Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT PAYS DES ABERS

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