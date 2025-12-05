Visite virtuelle de l’ancienne chapelle du Saint-Esprit, La Brosserie, Billom

Informations pratiques

Visite virtuelle de l’ancienne chapelle du Saint-Esprit Samedi 19 septembre, 15h00 La Brosserie Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Billom Communauté en portant le label Pays d’art d’histoire s’engage dans la conservation du patrimoine. A ce titre, la Communauté de communes a acheté l’ancienne chapelle du Saint-Esprit en 2024 afin de conserver et restaurer le décor peint exceptionnel en péril. Des études sont en cours avant la restauration, mais grâce aux nouvelles technologies une visite virtuelle vous permet de comprendre le site, l’importance des peintures et leur caractère exceptionnel.

La Brosserie 35 avenue de la gare, 1er étage 63160 Billom Billom 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Billom Communauté en portant le label Pays d’art d’histoire s’engage dans la conservation du patrimoine. A ce titre, la Communauté de communes a acheté l’ancienne chapelle du Saint-Esprit en 2024 de…

©Billom Communauté