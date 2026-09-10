[VISITE]- Visite guidée du Musée de Bretagne – en Français, Les Champs Libres, Rennes
mercredi 25 novembre 2026 · Les Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
[VISITE]- Visite guidée du Musée de Bretagne – en Français Mercredi 25 novembre, 17h30 Les Champs Libres Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T17:30:00+01:00 – 2026-11-25T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-25T17:30:00+01:00 – 2026-11-25T19:00:00+01:00
Remontez le temps et laissez-vous guider à travers les siècles.
Quelles sont les révolutions qui ont transformé le quotidien des Bretons ? Comment faisait-on du beurre en 1850 ? Qui sont les Penn Sardin ? Pourquoi les autoroutes sont-elles gratuites en Bretagne ? Laissez-vous embarquer dans cette histoire de la Bretagne de 1850 à nos jours.
Visite guidée du musée de Bretagne.
https://www.musee-bretagne.fr/expositions/bretagne-est-univers/
Infos pratiques
> Places limitées
> Gratuit
> Visite en Français
> Réservation en ligne avant le lundi 23 novembre
Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.
Les Champs Libres Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-visite-guidee-du-musee-de-bretagne-en-francais-1998884699946 »}] [{« link »: « https://www.musee-bretagne.fr/expositions/bretagne-est-univers/ »}]
Remontez le temps et laissez-vous guider à travers les siècles dans le Musée de Bretagne Cmi Rennes Agenda culturel du CMI Rennes
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