Visite zoom les savoir-faire du Morvan Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson

dimanche 20 septembre 2026 · Maison des Hommes et des Paysages · Saint-Brisson

Informations pratiques

Saint-Brisson

Visite zoom les savoir-faire du Morvan

Maison des Hommes et des Paysages 530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Une visite thématique de la Maison des Hommes et des Paysages pour découvrir les savoir-faire du Morvan et en savoir plus sur la plèchie ou encore la pierre sèche. .

Maison des Hommes et des Paysages 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

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English : Visite zoom les savoir-faire du Morvan

L’événement Visite zoom les savoir-faire du Morvan Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-07-24 par Maison du Tourisme PNRM