Visite zoom les savoir-faire du Morvan Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson
dimanche 20 septembre 2026 · Maison des Hommes et des Paysages · Saint-Brisson
Informations pratiques
Saint-Brisson
Visite zoom les savoir-faire du Morvan
Maison des Hommes et des Paysages 530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 11:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Une visite thématique de la Maison des Hommes et des Paysages pour découvrir les savoir-faire du Morvan et en savoir plus sur la plèchie ou encore la pierre sèche. .
Maison des Hommes et des Paysages 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org
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English : Visite zoom les savoir-faire du Morvan
L’événement Visite zoom les savoir-faire du Morvan Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-07-24 par Maison du Tourisme PNRM
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