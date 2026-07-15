Informations pratiques

Termes-d’Armagnac

Visites accompagnées de Kaspiche, fou du roy

Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac Gers

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Découvrez la Tour et la vie seigneuriale par le regard satirique et moqueur du personnage de Kaspiche, un fou du Roy.

Kaspiche vous contera l’histoire méconnue et les curiosités de ce château médiéval gascon.

Le fou du Roy est le symbole de notre Académie médiévale et populaire. C’est aussi un personnage comique qui divertie son roi ou son seigneur auquel il est attitré. Ce personnage haut en couleur, à la plume aiguisée, aborde les thèmes médiévaux avec finesse et humour.

– Jusqu’au 19 août départs à 15h & 17h

– Places limitées

– Cette visite n’est pas adaptée pour les personnes à mobilité réduite (visite du donjon).

– Visite libre du site incluse

Même en dehors des animations, le site reste ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi, clôture de la billetterie à 17h.

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Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 25 12 tourdetermes@orange.fr

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English :

Discover the tower and life in the manor through the satirical and mocking eyes of Kaspiche, the king’s jester.

Kaspiche will recount the little-known history and curiosities of this medieval Gascon castle.

The King’s Jester is the symbol of our medieval and folk academy. He is also a comic character who entertains his king or lord, to whom he is assigned. This colorful character, with a sharp wit, tackles medieval themes with finesse and humor.

– Through August 19 ? departures at 3 p.m. & 5 p.m.

– Limited seating

– This tour is not suitable for people with limited mobility (tour of the keep).

– Self-guided tour of the site included

Even when no events are taking place, the site remains open daily from 2 p.m. to 6 p.m., except on Tuesdays, when the ticket office closes at 5 p.m.

L’événement Visites accompagnées de Kaspiche, fou du roy Termes-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65