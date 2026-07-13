Informations pratiques

Termes-d’Armagnac

Les fêtes médiévales à La Tour

Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac Gers

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

La Tour de Termes revit, l’instant de deux jours, sa gloire passée à son apogée médiévale. Vous allez être littéralement transportés dans une autre dimension, dans une autre époque, celle du Moyen Age !

L’un des événements majeurs sur le site de la tour de Termes.

Plus d’une centaine d’intervenants en costumes, deux jours de festivités comprenant de la musique, des tournois, du théâtre de rue et des démonstrations d’artisanats historiques.

Le samedi soir c’est l’occasion de participer au fameux banquet médiéval animé !

Les temps forts du week-end :

10h Ouverture en musique

11h45 & 15h La guerre au temps des vikings

13h & 15h30 La compagnie Songévéyés et son spectacle « l’incroyable quête des Maroufles »

17h Le tournoi de chevalerie

Taverne ouverte toute la journée

Samedi soir le banquet médiéval suivi du bal

↪ Réservation conseillée.

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Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 25 12 tourdetermes@orange.fr

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English :

For two days, the Tower of Termes relives the glory of its medieval heyday. You’ll be literally transported to another dimension, to another era—the Middle Ages!

One of the major events at the Tower of Termes.

Over a hundred costumed participants, two days of festivities featuring music, tournaments, street theater, and demonstrations of historical crafts.

Saturday evening is your chance to take part in the famous lively medieval banquet!

Highlights of the weekend:

10:00 a.m. Opening with music

11:45 a.m. & 3:00 p.m.: Warfare in the Viking Age

1:00 p.m. & 3:30 p.m.: The Songévés troupe and their show “The Incredible Quest of the Maroufles”

5:00 p.m. The knights’ tournament

Tavern open all day

Saturday evening: the medieval banquet followed by a dance

? Reservations recommended.

L’événement Les fêtes médiévales à La Tour Termes-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65