Les fêtes médiévales à La Tour Tour de Termes Termes-d’Armagnac
samedi 1 août 2026 · Tour de Termes · Termes-d'Armagnac
Informations pratiques
Termes-d’Armagnac
Les fêtes médiévales à La Tour
Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac Gers
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
La Tour de Termes revit, l’instant de deux jours, sa gloire passée à son apogée médiévale. Vous allez être littéralement transportés dans une autre dimension, dans une autre époque, celle du Moyen Age !
L’un des événements majeurs sur le site de la tour de Termes.
Plus d’une centaine d’intervenants en costumes, deux jours de festivités comprenant de la musique, des tournois, du théâtre de rue et des démonstrations d’artisanats historiques.
Le samedi soir c’est l’occasion de participer au fameux banquet médiéval animé !
Les temps forts du week-end :
10h Ouverture en musique
11h45 & 15h La guerre au temps des vikings
13h & 15h30 La compagnie Songévéyés et son spectacle « l’incroyable quête des Maroufles »
17h Le tournoi de chevalerie
Taverne ouverte toute la journée
Samedi soir le banquet médiéval suivi du bal
↪ Réservation conseillée.
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Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 25 12 tourdetermes@orange.fr
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English :
For two days, the Tower of Termes relives the glory of its medieval heyday. You’ll be literally transported to another dimension, to another era—the Middle Ages!
One of the major events at the Tower of Termes.
Over a hundred costumed participants, two days of festivities featuring music, tournaments, street theater, and demonstrations of historical crafts.
Saturday evening is your chance to take part in the famous lively medieval banquet!
Highlights of the weekend:
10:00 a.m. Opening with music
11:45 a.m. & 3:00 p.m.: Warfare in the Viking Age
1:00 p.m. & 3:30 p.m.: The Songévés troupe and their show “The Incredible Quest of the Maroufles”
5:00 p.m. The knights’ tournament
Tavern open all day
Saturday evening: the medieval banquet followed by a dance
? Reservations recommended.
L’événement Les fêtes médiévales à La Tour Termes-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65