Informations pratiques

Léon

Visites architecturales et urbaines de nos villages landais

Centre bourg Léon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Dans le cadre des activités du Pavillon de l’architecture, visites des centres bourg de Linxe, Saint Michel-Escalus et Léon

de 10h à 12h à Linxe

En présence de M. Thierry Galléa, maire de Linxe

10h Salle des fêtes

10h45 La Halle

11h15 Cœur de bourg

de 14h à 15h à Saint Michel Escalus

En présence de M. Didier Clavery, maire de Saint Michel Escalus

Halle Marensine

de 15h à 16h à Léon

En présence de M. Eric Boisteau, 1er adjoint au maire et de M. François Cordobes, vice-président de la commission Travaux et voirie

Aménagements du centre bourg

En présence des acteurs du projet, la MOA élus des collectivités, MOE architectes, urbanistes, paysagistes et les entreprises principales.

Informations et inscriptions au 06 16 99 32 23 ou formulaire en ligne

Gratuit. .

Centre bourg Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Visites architecturales et urbaines de nos villages landais

L’événement Visites architecturales et urbaines de nos villages landais Léon a été mis à jour le 2026-08-04 par Côte Landes Nature Tourisme