Visites architecturales et urbaines de nos villages landais Léon
samedi 26 septembre 2026 · Léon
Informations pratiques
Léon
Visites architecturales et urbaines de nos villages landais
Centre bourg Léon Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Dans le cadre des activités du Pavillon de l’architecture, visites des centres bourg de Linxe, Saint Michel-Escalus et Léon
de 10h à 12h à Linxe
En présence de M. Thierry Galléa, maire de Linxe
10h Salle des fêtes
10h45 La Halle
11h15 Cœur de bourg
de 14h à 15h à Saint Michel Escalus
En présence de M. Didier Clavery, maire de Saint Michel Escalus
Halle Marensine
de 15h à 16h à Léon
En présence de M. Eric Boisteau, 1er adjoint au maire et de M. François Cordobes, vice-président de la commission Travaux et voirie
Aménagements du centre bourg
En présence des acteurs du projet, la MOA élus des collectivités, MOE architectes, urbanistes, paysagistes et les entreprises principales.
Informations et inscriptions au 06 16 99 32 23 ou formulaire en ligne
Gratuit. .
Centre bourg Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Visites architecturales et urbaines de nos villages landais
L’événement Visites architecturales et urbaines de nos villages landais Léon a été mis à jour le 2026-08-04 par Côte Landes Nature Tourisme
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