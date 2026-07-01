Visites architecturales, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Visites architecturales 19 et 20 septembre Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites architecturales pour (re)découvrir l’histoire de la création du musée dans ce quartier de Richebourg du 18è siècle, jusqu’à sa rénovation récente.

Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251174500 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr Le majestueux bâtiment initial respecte les principes des musées du XIXe siècle (comme ceux de Lille ou d’Amiens) : un édifice organisé autour d’une cour centrale, le patio, couvert d’une verrière à l’éclairage zénithal. Ce patio donne accès à un double circuit de galeries qui l’entourent au rez-de-chaussée et au premier étage via un escalier monumental. Le voyage au travers des riches collections du musée invitent à déambuler au cœur d’une remarquable variété d’espaces architecturaux en suivant un parcours continu dans l’histoire de l’art, du XIIIe au XXIe siècle.

Visites architecturales pour (re)découvrir l’histoire de la création du musée dans ce quartier de Richebourg du 18è siècle, jusqu’à sa rénovation récente.

© Musée d’arts de Nantes