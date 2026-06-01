Visites commentées archéologie, Memento – pôle des patrimoines de Vaucluse, Avignon

Visites commentées archéologie 12 – 14 juin Memento – pôle des patrimoines de Vaucluse Vaucluse

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00

Suivez le parcours d’un objet archéologique, depuis sa découverte jusqu’à son exposition à Memento, au fil d’une visite spécialisée des locaux du service départemental d’archéologie de Vaucluse ponctuée de récits de découvertes des quelques « trésors » que recèlent ses réserves.

Memento – pôle des patrimoines de Vaucluse 230 rue Marcel Demonque, 84140 Montfavet Avignon 84916 Quartier Agroparc Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 90 86 16 18 https://memento.vaucluse.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 86 16 18 »}, {« type »: « email », « value »: « valorisation.memento@vaucluse.fr »}] En bus : ligne C3 ou ligne 22 (arrêt « Demonque » ou « Agroparc centre ») // Ligne 4 (arrêt « Salle de Montfavet »)

En vélo : Vélo pop’ station « Agroparc » ou station « Agrosciences »

Parking visiteurs : 180 rue Rosalie Bordas

Suivez le parcours d’un objet archéologique, depuis sa découverte jusqu’à son exposition à Memento, au fil d’une visite spécialisée des locaux du service départemental d’archéologie de Vaucluse de de…

© Département de Vaucluse