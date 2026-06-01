Visites commentées archéologie, Memento – pôle des patrimoines de Vaucluse, Avignon
Visites commentées archéologie, Memento – pôle des patrimoines de Vaucluse, Avignon vendredi 12 juin 2026.
Visites commentées archéologie 12 – 14 juin Memento – pôle des patrimoines de Vaucluse Vaucluse
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00
Suivez le parcours d’un objet archéologique, depuis sa découverte jusqu’à son exposition à Memento, au fil d’une visite spécialisée des locaux du service départemental d’archéologie de Vaucluse ponctuée de récits de découvertes des quelques « trésors » que recèlent ses réserves.
Memento – pôle des patrimoines de Vaucluse 230 rue Marcel Demonque, 84140 Montfavet Avignon 84916 Quartier Agroparc Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 90 86 16 18 https://memento.vaucluse.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 86 16 18 »}, {« type »: « email », « value »: « valorisation.memento@vaucluse.fr »}] En bus : ligne C3 ou ligne 22 (arrêt « Demonque » ou « Agroparc centre ») // Ligne 4 (arrêt « Salle de Montfavet »)
En vélo : Vélo pop’ station « Agroparc » ou station « Agrosciences »
Parking visiteurs : 180 rue Rosalie Bordas
Suivez le parcours d’un objet archéologique, depuis sa découverte jusqu’à son exposition à Memento, au fil d’une visite spécialisée des locaux du service départemental d’archéologie de Vaucluse de de…
© Département de Vaucluse
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