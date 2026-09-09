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Visites commentées archéologiques, Château de la Madeleine, Chevreuse

samedi 19 septembre 2026 · Château de la Madeleine · Chevreuse

Visites commentées archéologiques, Château de la Madeleine, Chevreuse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de la Madeleine
Adresse
Chemin Jean Racine 78460 Chevreuse
Ville
78460 Chevreuse
Département
Yvelines

Visites commentées archéologiques 19 et 20 septembre Château de la Madeleine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Seine et Yvelines Archéologie a comme premier objectif d’exercer des actions d’archéologie préventive. Cet opérateur poursuit aussi des missions de recherche scientifique, d’inventaire, de gestion-conservation des collections, de conseils auprès des aménageurs et de valorisation du patrimoine archéologique des deux départements.
Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre à 11h, 13h30, 15h, 16h et 17h
Le château de la Madeleine invite le public à remonter le temps et découvrir comment les fouilles archéologiques ont permis de révéler l’histoire du château et le quotidien de ses habitants à travers les siècles.
Visites commentées archéologiques
Gratuit – Accès libre

Château de la Madeleine Chemin Jean Racine 78460 Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France 01 30 83 69 56 http://www.sortir-yvelines.fr Visite guidée de la forteresse du XIIè siècle Parking à proximité (35 places)
Seine et Yvelines Archéologie a comme premier objectif d’exercer des actions d’archéologie préventive. Cet opérateur poursuit aussi des missions de recherche scientifique, d’inventaire, de des de des…

© CD78

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