Visites commentées archéologiques, Château de la Madeleine, Chevreuse
samedi 19 septembre 2026 · Château de la Madeleine · Chevreuse
Informations pratiques
Visites commentées archéologiques 19 et 20 septembre Château de la Madeleine Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Seine et Yvelines Archéologie a comme premier objectif d’exercer des actions d’archéologie préventive. Cet opérateur poursuit aussi des missions de recherche scientifique, d’inventaire, de gestion-conservation des collections, de conseils auprès des aménageurs et de valorisation du patrimoine archéologique des deux départements.
Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre à 11h, 13h30, 15h, 16h et 17h
Le château de la Madeleine invite le public à remonter le temps et découvrir comment les fouilles archéologiques ont permis de révéler l’histoire du château et le quotidien de ses habitants à travers les siècles.
• Visites commentées archéologiques
Gratuit – Accès libre
Château de la Madeleine Chemin Jean Racine 78460 Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France 01 30 83 69 56 http://www.sortir-yvelines.fr Visite guidée de la forteresse du XIIè siècle Parking à proximité (35 places)
Seine et Yvelines Archéologie a comme premier objectif d’exercer des actions d’archéologie préventive. Cet opérateur poursuit aussi des missions de recherche scientifique, d’inventaire, de des de des…
© CD78
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