Visites commentées de la cité médiévale de Pons Donjon de Pons Pons

Informations pratiques

Pons

Visites commentées de la cité médiévale de Pons

Donjon de Pons Au pied du donjon Pons Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-12

La cité médiévale de Pons compte parmi les hauts lieux touristiques de la Haute-Saintonge. Elle accueille et séduit les amateurs d’histoire et de nature. Laissez vous tenter…

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Donjon de Pons Au pied du donjon Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47 bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com

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English :

The medieval town of Pons is one of the top tourist attractions in the Haute-Saintonge region. It welcomes and seduces history and nature lovers. Let yourself be tempted…

L’événement Visites commentées de la cité médiévale de Pons Pons a été mis à jour le 2026-07-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge