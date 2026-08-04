Visites commentées de la cité médiévale de Pons Donjon de Pons Pons
mardi 4 août 2026 · Donjon de Pons · Pons
Informations pratiques
Pons
Visites commentées de la cité médiévale de Pons
Donjon de Pons Au pied du donjon Pons Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-12
La cité médiévale de Pons compte parmi les hauts lieux touristiques de la Haute-Saintonge. Elle accueille et séduit les amateurs d’histoire et de nature. Laissez vous tenter…
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Donjon de Pons Au pied du donjon Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47 bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com
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English :
The medieval town of Pons is one of the top tourist attractions in the Haute-Saintonge region. It welcomes and seduces history and nature lovers. Let yourself be tempted…
L’événement Visites commentées de la cité médiévale de Pons Pons a été mis à jour le 2026-07-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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