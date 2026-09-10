Visites commentées de la cour d’appel – ancien parlement de Bourgogne, Place du palais – Robert Badinter à Dijon, Dijon

Informations pratiques

Visites commentées de la cour d’appel – ancien parlement de Bourgogne Samedi 19 septembre, 14h00 Place du palais – Robert Badinter à Dijon Côte-d’Or

Groupes limités à 40 personnes, Un contrôle de sécurité sera effectué à l’entrée.

Le site n’est pas accessible aux personnes ayant des difficultés de mobilité (escaliers).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez quatre salles d’audience classées monuments historiques et plongez au cœur du fonctionnement de la justice civile et criminelle.

Place du palais – Robert Badinter à Dijon dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://www.cours-appel.justice.fr/dijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.cours-appel.justice.fr/dijon »}] A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez quatre salles d’audience classées monuments historiques et plongez au cœur du fonctionnement de la justice civile et criminelle. Nombre de places limité. Inscription préalable obligatoire.

Durée approximative de la visite : 1 heure (créneaux horaires au choix)

Un contrôle de sécurité sera effectué à l’entrée. Les salles ne sont pas accessibles aux personnes ayant des difficultés de mobilité (plusieurs escaliers).

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez quatre salles d’audience classées monuments historiques et plongez au cœur du fonctionnement de la justice civile et criminelle.

©Claire Barbier