Visites commentées de la maison Marie-Walewska, Maison Marie Walewska, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Visites commentées de la maison Marie-Walewska Dimanche 20 septembre, 11h30, 14h00 Maison Marie Walewska Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Demeure louée par Napoléon Ier en 1811-1812 pour y accueillir sa jeune maîtresse, la comtesse Marie Walewska. Intacte extérieurement mais vidée de son contenu, elle conserve néanmoins des signes de l’aménagement de la riche demeure qu’elle fut. Longtemps oubliée, elle est inscrite à l’Inventaire des Monuments nationaux depuis 1986.

Maison Marie Walewska 7 Rue de Montmorency, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0141415454 http://www.boulognebillancourt.fr [{« type »: « email », « value »: « jep2026@otbb.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 41 54 54 »}, {« owner »: {« uid »: 10900060, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « bookingContact »: « jep2026@otbb.org », « eventDuration »: « 60 », « venueId »: 151931, « description »: « Du00e9couvrez la maison qui abrita les amours de Napolu00e9on Ier et de la comtesse Marie Walewska en 1811-1812 ! », « dates »: [{« quantity »: « 19 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789896600000, « id »: 1}, {« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789905600000, « id »: 2}], « bookingEmail »: « jep2026@otbb.org », « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] La maison dite « de Marie Walewska », fut louée par Napoléon 1er de 1811 à 1812 pour se ménager une intimité avec se jeune maîtresse. La demeure longtemps oubliée, est inscrite à l’Inventaire des Monuments nationaux en 1986. Intacte extérieurement mais vidée de son contenu, elle conserve néanmoins des signes tangibles de l’aménagement de la riche demeure qu’elle fut.

La maison est aujourd’hui proposée en location par la mairie de Boulogne-Billancourt pour l’organisation d’événements culturels ou privés. Métro : Pont de Saint-Cloud (ligne 10) ou Jean Jaurès. Bus : 123 – Église de Boulogne-Billancourt.

Demeure louée par Napoléon Ier en 1811-1812 pour y accueillir sa jeune maîtresse, la comtesse Marie Walewska. Intacte extérieurement mais vidée de son contenu, elle conserve néanmoins des signes de à…

© Saragoussi