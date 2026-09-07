visites commentées de la roche après 1000 ans d’éxistence., place de la Mairie, La Roche-des-Arnauds

Informations pratiques

visites commentées de la roche après 1000 ans d’éxistence. Vendredi 18 septembre, 09h00, 13h30 place de la Mairie Hautes-Alpes

Venir avec un crayon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Vendredi 18 septembre Atelier scolaire : « Lever les yeux » Découvrez le village autrement !

-Balade dans les rues avec des photos anciennes pour comparer le passé et le présent.

-Manipulation d’outils utilisés autrefois.

-Démonstration des techniques traditionnelles.

place de la Mairie place de la mairie, 05400 La roche des Arnauds La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 84 940 584 [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 94 05 84 »}] 1000 ans d’existence mérite de vous arrêtez a la roche ,il y a tellement de chose a vous faire découvrir laissées par nos anciens. Le chantier de sauvegarde du château de la famille Flotte, le village, le moulin usine, son église. Peut être que vous croiserez le fer avec un chevalier?

Commentaires au chantier de sauvegarde du château les 19&20 de 10h à 17h.

Visite du village complète les 19&20 10h ou 15 h.

Le départ des ces animations est a la Mairie. Parking obligatoirement dit de « la boule », Mairie, ou école.

Vendredi 18 septembre : Atelier scolaire ‘Lever les yeux’ Découvrez le village à travers photos anciennes, outils d’autrefois et techniques traditionnelles lors d’une balade interactive

© levaleton